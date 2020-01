Oliver Paasch, Ministerpräsident der deutschsprachigen Belgier (links), erhält von Gothas OB Knut Kreuch einen Abdruck des in Gotha erschienenen Buchs „Die feine Tuchmanufaktur zu Eupen“.

Gotha festigt die Bindungen nach Belgiern

Die Stadt Gotha verstärkt ihre Verbindungen nach Belgien. Dazu sollen auch Kontakte zum ostbelgischen Ministerpräsidenten Oliver Paasch beitragen. Der hat mit einem Grußwort am Mittwochabend die Stadtratssitzung in Gotha eröffnet. Vor der Ratsversammlung hat sich Paasch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

So komprimiert war das ursprünglich nicht geplant, sondern bis Freitag sollte der Gotha-Besuch des obersten Vertreters der deutschsprachigen Gemeinschaft des „überaus föderalen“ Bundeslands Belgiens, so Paasch, dauern. Doch der König habe ihn gerufen, gestand er den Gothaer Abgeordneten. Die Vertretung der deutschen Minderheit im Nachbarland zähle zwar nur rund 77.500 Einwohner, aber deren Regierung und dessen 25-köpfiger Landtag besitze volle Amtsgewalt. Sie könne auch Kooperations- und Staatsverträge abschließen, erklärte der Ministerpräsident den Stadträten. Mit 15 von 16 deutschen Bundesländern gebe es entsprechende Abkommen, außer mit dem Freistaat Bayern. Vor der Ratssitzung hatte sich Paasch mit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) getroffen. Vereinbarungen ließen sich auch auf kommunale Ebene herunterbrechen, sagte Paasch. Er nutzte die Gelegenheit für ein Plädoyer zum „Mehrwert der Europäischen Union“. Mit ihr verbinde sich ein jahrzehntelanges Friedensversprechen. „Ohne die EU könnten wir Zuständigkeiten gar nicht wahrnehmen.“ Paaschs Aufenthalt in Gotha geht auf den Besuch des belgischen Königspaars Philippe und Mathilde im Juli vergangenen Jahres in der Residenzstadt zurück. Der König brauche bei Staatsbesuchen eine politische Rückendeckung, in dem Fall gab die der Vertreter der kleinen deutschsprachigen Gemeinschaft. Die Beziehung zwischen Gotha sowie dem König der Belgier aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha reiche auch in die Hauptstadt der deutschsprachigen Region nach Eupen, sagte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Die Gothaer hatten sich schon vor 225 Jahren mit der wirtschaftlichen Lage der Stadt und ihrem Haupterwerbszweig beschäftigt. Im Verlag C. W. Ettinger in Gotha erschien damals das Buch „Die feine Tuchmanufaktur zu Eupen – ihre sämtliche Geheimnisse, Vorteile und Preise nebst Tabellen“. Dessen Titelbild überreichte Kreuch Paasch als Erinnerungsgeschenk.