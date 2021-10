Gotha: Fichtestraße wird halbseitig gesperrt

Gotha. Eine Hebebühne wird aufgestellt, um an einem Schornstein Reparaturen vornehmen zu können. Das verursacht Behinderungen im Verkehr.

In der Fichtestraße in Gotha kommt es am Montag, 1. November, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Grund hierfür ist die Aufstellung einer Hebebühne für Reparaturarbeiten an einem Schornstein. Dafür wird in Höhe der Hausnummer 21 die Fahrbahn in Richtung Stielerstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit von zwei Fahrspuren auf eine Spur verengt.