Gotha: Führung im Barocken Universum

Die Kunstkammer auf dem Schloss Friedenstein in Gotha.

Gotha. Zwei Führungen im Barocken Universum werden am Sonntag, 27. September, im Schloss Friedenstein und im Herzoglichen Museum angeboten.

An diesem Sonntag, 27. September, stehen im Barocken Universum zwei öffentliche Führungen auf dem Programm. Bereits um 11 Uhr können interessierte Besucher in das Schloss Friedenstein und seine Schätze hineinschnuppern, um 13 Uhr schließt sich ein Rundgang im Herzoglichen Museum an, wo es einen Überblick über die Weltkunst gibt.