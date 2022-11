Gotha: Geschenke für Jungen fehlen noch

Dietrich Wohlfarth, Vorsitzender der Ukrainefreunde Gotha, hofft auf weitere Geschenkpakete für die Menschen in dem vom Krieg betroffenen Land, die noch vor Weihnachten in die Ulkraine gebracht werden sollen.

Gotha. Ukrainefreunde starten bald neuen Hilfstransport in das vom Krieg betroffene Land.

Die Vorbereitung des nächsten humanitären Transportes des Vereins Ukrainefreunde Gotha läuft auf Hochtouren, teilte Vereinsvorsitzender Dietrich Wohlfarth mit. Noch vor Weihnachten sollen die Hilfsgüter in das vom Krieg betroffene Land gebracht werden. „Wieder haben uns viele Bürgerinnen und Bürger aus Gotha und der Region tatkräftig unterstützt. Aber wir möchten noch etwas nachlegen“, so Wohlfarth. „Besonders am Herz liegt uns dabei unsere Weihnachtspaket-Aktion. Zum ukrainischen Weihnachtsfest wollen wir insbesondere Kindern, aber auch armen Familien, alten Menschen und Menschen mit Behinderung Weihnachtsfreude bringen.“ Dazu seien schon viele Pakete und Päckchen eingegangen. Leider würden jedoch Päckchen für Jungen im Alter von drei bis neun und von zehn bis 14 Jahren noch fehlen. „Darum bitten wir hier besonders um Hilfe aus dem Gothaer Land, zudem um Pakete für Familien, Ältere und Behinderte.“

Angenommen werden die Hilfsgüter noch am 3. Dezember im alten Gebäude der Evangelischen Regelschule, Langensalzaer Straße 72-76, 10 bis 12 Uhr, sowie am 1., 6. und 8. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr im Weltladen, Jüdenstraße 40.

Hinweise zum Päckchen-Packen unter www.ukrainefreunde-gotha.de