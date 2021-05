Gotha: Immer mehr Aussteller auf den Online-Messen

Gotha/Ohrdruf. Ohrdruf und Gotha machen erstmals Erfahrung mit virtuellem Angebot zur Berufsorientierung.

Unabhängig voneinander veranstalten derzeit die Städte Ohrdruf und Gotha virtuelle Ausbildungsbörsen über die Internet-Plattform Berufemap. Beide starteten mit wenigen Tagen Unterschied Anfang April – beide enden am 31. Mai. Eine erste Zwischenbilanz zu dieser Online-Premiere fällt bei beiden positiv aus.

„Bisher hatten wir etwa 900 Besucher, und es gibt immer wieder Nachfragen von Schulen zu unserem Angebot“, sagt Nico Walter, Jugendsozialarbeiter in Ohrdruf. Er hat die virtuelle Messe zusammen mit dem Wirtschaftsamt der Stadt vorbereitet. Außerdem seien inzwischen auch einige neue Aussteller hinzugekommen. „Finanziell werden wir vom Regionalmanagement Gotha-Ilmkreis mit 5000 Euro unterstützt, so dass wir insgesamt 40 Firmen eine kostenlose Teilnahme anbieten konnten“, freut es Stefan Schambach (SPD), den Ohrdrufer Bürgermeister. Derzeit seien 37 Stände belegt.

Einige Lehrstellen konnten schon vermittelt werden

„Die Firmen sind von ihrem Stand aus verlinkt. Da können Videos des Unternehmens, die Übersicht über deren Ausbildungsberufe und freie Stellen sowie Kontaktpersonen für Nachfragen aufgerufen werden“, macht Nico Walter aufmerksam. Er habe erfahren, dass schon einige Lehrstellen vermittelt werden konnten. Besonders stolz ist er, dass Ohrdruf mit seinem Ansatz, eine Ausbildungsmesse auch mit einer Stellenbörse zu verbinden, etwas Neues auf die Online-Plattform gebracht hat. „Jobangebote zu kommunizieren, das war bisher bei Berufemap nicht üblich. Jetzt ist aber wegen unserer Anfrage eine Möglichkeit dafür geschaffen worden.“

Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha und der Arbeitskreis Gotha des Netzwerks für partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft Thüringen sind mit der bisherigen Bilanz ihrer ersten Online-Messe auf Berufemap zufrieden. „Das Feedback ist sehr gut, und es sind immer wieder neue Unternehmen hinzugekommen“, sagt Steffen Heinze.

Er ist Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung und hat die Online-Messe rund um das Thema Berufe, Ausbildung und Studium mit organisiert. Hatten anfangs 21 Firmen und Institutionen aus der Region und aus verschiedenen Branchen ihre virtuellen Stände aufgebaut – darunter auch die Stadtverwaltung Gotha –, so präsentieren sich inzwischen 34 Betriebe. Es sei zunächst nicht so leicht gewesen, Unternehmen dafür zu gewinnen, weil viele den Zeitpunkt für nicht so günstig halten, da Ausbildungsverträge fürs neue Lehrjahr jetzt in der Regel schon abgeschlossen seien. „Aber es scheint sich herumzusprechen, dass es eine gute Möglichkeit ist, nicht nur mit Schülern aus Abschlussklassen in Kontakt zu kommen“, so Heinze.

Sehr gut sei in der vergangenen Woche auch der festgelegte Tag für Live-Chats oder Video-Telefonate angekommen. „Zeitweise waren bis zu hundert Schüler im Live-Talk unter Leitung eines Moderators dabei“, berichtet Steffen Heinze. Dafür hatten schon im Vorfeld zum Beispiel das Gustav-Freytag-Gymnasium, das Arnoldigymnasium, das Gymnasium Ernestinum und die evangelische Regelschule Gotha bei der Wirtschaftsförderung Interesse bekundet, aber auch Regelschulen aus Arnstadt und Ichtershausen.

Die virtuellen Messen von Gotha und Ohrdruf sind noch bis zum 31. Mai unter www.berufemap.de im Internet erreichbar.