Nicht jeder sei darauf vorbereitet, wenn ein Brief mit einer Quarantäne-Anweisung vom Gesundheitsamt kommt, nehmen die Freiwilligenagentur und die Koordinierungsstelle Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit (EFA) des Diakoniewerkes Gotha an.

Deshalb bieten EFA und die Freiwilligenagentur Nachbarschaftshilfe an, zum Beispiel für Einkäufe, Gassi-Gänge mit dem Hund, das Abholen von Medikamenten und Wege zur Post. Sophia Dobritzsch von der Nachbarschaftshilfe des Diakoniewerk Gotha, gleichzeitig EFA-Leiterin, meint dazu: „Immer mehr Leute werden in Quarantäne geschickt und haben keine Angehörigen, die die Versorgung übernehmen können.“ Die Aktion hatte es bereits im Verlauf des ersten Lockdown gegeben. Gleichzeitig ruft sie dazu auf, sich als Freiwilliger oder Freiwillige zu melden. „So sind wir vorbereitet und haben Ehrenamtliche, auf die wir bei Nachfrage zurückgreifen können“, hofft Sophia Dobritzsch. Die Nachbarschaftshilfe kann von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 14.00 Uhr angerufen werden. Ansprechpartnerin ist Anika Wieland unter Telefon 03621-305819 oder 305842. Per E-Mail ist die Aktion unter efa@diakonie-gotha oder ehrenamtlich@diakonie-gotha.de erreichbar.