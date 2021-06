Gotha: Nachwuchskräfte werden gesucht

Gotha. Die Arbeitsagentur Gotha bildet selbst seine Nachwuchskräfte aus. 15 junge Menschen beginnen in diesem Jahr eine Ausbildung bei der Agentur.

Die Arbeitsagenturen in Gotha, Erfurt, Jena und Suhl bilden ihre Nachwuchskräfte selber aus.

Im Angebot finden sich neben einem Bachelor-Studium in den Fachrichtungen Bildung, Beruf und Beschäftigung sowie Arbeitsmarktmanagement auch eine dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarkt-Dienstleistungen. Die Stellenausschreibungen werden am 23. Juni auf der Homepage der Arbeitsagentur freigeschaltet. In diesem Jahr beginnen 15 junge Menschen eine Ausbildung, fünf haben sich für ein Studium entschieden.

„In den nächsten Jahren werden zahlreiche Mitarbeiter der Arbeitsagenturen in den Ruhestand gehen. Daher brauchen wir Nachwuchskräfte“, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Gothaer Arbeitsagentur.