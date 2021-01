Die Agentur für Arbeit in Gotha hat ein neues Online-Angebot für Erwerbstätige.

Gotha: New Plan zeichnet berufliche Perspektiven auf

Die Agentur für Arbeit bietet ein neues Online-Tool für Menschen im Erwerbsleben. Es heißt „vuca“ und verbindet die Begriffe: Volatility – Veränderung, Uncertainty – Unsicherheit, Complexity – Komplexität sowie Ambiguity – Mehrdeutigkeit. Das neue Online-Werkzeug „New Plan“ wolle berufliche Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigen, teilt Mario Greiner, Sprecher der Arbeitsagentur Gotha mit. „Darüber hinaus bieten die Berufsberater im Erwerbsleben eine direkte Beratung an“, sagt Agenturleiterin Ina Benad. Das digitale Werkzeug helfe bei der Suche nach Weiterbildungsangeboten und gebe Informationen zu Berufen und Beschäftigungschancen. Es ergänze die Berufsberatung für Erwerbstätige, die seit Januar in Thüringen angeboten werde. Eine Beratung könne telefonisch unter 0361 /3022222 oder per Mail an Thueringen.Berufsberatung-Erwachsene@arbeitsagentur.de vereinbart werden.