Gotha stellt geförderte Bauprojekte vor

Stadtbad und Bibliothek, Wohnhäuser in Baulücken und sanierte Plattenbauten — solche und weitere Projekte wurden in Gotha in den letzten Jahren mit Fördermitteln aus unterschiedlichen Förderprogrammen, insbesondere dem Stadtumbau-Programm, möglich. Um Rechenschaft abzulegen, was mit Hilfe der Fördermittel erreicht wurde, werde Gotha die Ergebnisse am 7. Juli Vertretern des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und einer Arbeitsgemeinschaft Begleitforschung vorstellen, kündigt die Stadt an.