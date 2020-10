Gotha. Die Schöne Allee in Gotha sowie zwei benachbarte Straße sind noch bis Ende Oktober gesperrt.

Zur Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt sind die Mozartstraße, die Friedrichstraße und die Schöne Allee in Gotha noch bis Ende Oktober dieses Jahres für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Bereits am Donnerstag, 22. Oktober, öffnet der Lebensmittelmarkt an der Ecke Schöne Alle und Enckestraße wieder, der die Bauphase in der Schönen Allee für eigene Umbauarbeiten genutzt hat, wie er mitteilt.