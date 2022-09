Gotha: Studienfahrt zugunsten der Ohratalbahn

Gotha. Drei Vereine setzen sich für die Wiederbelebung von zwei Eisenbahnstrecken im Kreis Gotha und im Wartburgkreis ein.

Am Hauptbahnhof Gotha startet am Samstagmorgen, 24. September, eine Studienfahrt, mit der sich drei Vereine für die Wiederbelebung von Eisenbahnstrecken für den Personenverkehr stark machen wollen. Die Gothaer Straßenbahnfreunde, der Verein Hirzbergbahn und Pro Bahn Thüringen erwarten mindestens 50 Teilnehmer, zum großen Teil Eisenbahner, kündigt Ronny Quaß von den Gothaer Straßenbahnfreunden und Mitorganisator der Tour, an.

Eingeladen worden seien auch Kommunal- und Landespolitiker. Es gehe um die Wiederbelebung der Strecken zwischen Gotha und Gräfenroda (Ohratalbahn) sowie zwischen Vacha und Bad Salzungen (Werratalbahn).

„Mit einem Triebwagen fahren wir zunächst von Gotha nach Emleben und zurück, derzeit nutzbarer Teil der Verbindung nach Gräfenroda, den Güterzüge befahren. Dann geht es weiter nach Eisenach und von dort schließlich nach Bad Salzungen, wo uns ein Abzweig nach Vacha führt“, so Quaß. Zwischen Bad Salzungen und Vacha sind derzeit nur Güterzüge unterwegs, aber auch dort soll nach dem Willen der Studienfahrt-Teilnehmer wieder Personenverkehr ermöglicht werden.