Gotha: Taufjubiläum zum Anlass genommen

Schlossverwalterin Sandra Seeber erhält einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro für die Restaurierung der Altarbalustrade von Helene Kleinsteuber (rechts), Vorstandsmitglied im Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha. Grund: Vor 70 Jahren wurde sie in der Schlosskirche getauft.

Gotha. Anlässlich ihres 70-jährigen Taufjubiläums spendet Helene Kleinsteuber 3000 Euro für die Restaurierung der Altarbalustrade in der Schlosskirche.

Vor 70 Jahren wurde Helene Kleinsteuber in der Schlosskirche von Schloss Friedenstein getauft, das war 1951. Dieses Jubiläum wollte sie nicht ungeschehen vergehen lassen, sondern überreichte am Mittwoch der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten einen großzügigen Spendenscheck.

Helene Kleinsteuber ist Vorstandsmitglied des Freundeskreises Schloss Friedenstein Gotha. Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Kleinsteuber, dem Vereinsvorsitzenden, unterstützt sie seit vielen Jahren die Restaurierungen und Ankäufe für die Kunstsammlungen des Schlosses. Diesmal habe es nichts mit dem Freundeskreis zu tun, erklärt Helene Kleinsteuber. So überreichte sie gestern an die Schlossverwalterin der Stiftung, Sandra Seeber, einen privaten Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro.

Das Geld soll in die vorgesehene Restaurierung der Altarbalustrade in der Schlosskirche fließen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Freundeskreis ein Benefizkonzert in der Kirche organisiert, um auf das Projekt aufmerksam zu machen und Spenden einzuwerben. Rund 7500 Euro sind bisher zusammengekommen. Wie Schlossverwalterin Sandra Seeber bestätigte, belaufen sich die Kosten auf 20.000 Euro. „Es ist noch ein weiter Weg, bis die Summe zusammenkommt. Deshalb hoffen wir auf Unterstützung von engagierten Bürgern aus Gotha und Umgebung“, sagt Vereinschef Klaus Kleinsteuber.

Die Schlösserstiftung plant in den nächsten Jahren eine umfassende Sanierung der Schlosskirche und da spielt der Freundeskreis eine wichtige Rolle dabei. Mehrfach hatte der Verein finanzielle Mittel für die Restaurierung der Orgel zur Verfügung gestellt. Jetzt steht die Altarbalustrade im Mittelpunkt. Gegenwärtig laufen noch Untersuchungen an der Farbfassung, so Sandra Seeber. Wann die abgeschlossen sein werden, steht noch nicht fest.

Der Gothaer Freundeskreis plant aber schon weiter. So soll zum Tag des offenen Denkmals wieder ein Benefizkonzert in der Schlosskirche stattfinden, um Gelder für die Sanierung einzuwerben.