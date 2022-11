Gotha unter Thüringens stärksten Industrien

In der Statistik berücksichtigt werden Betriebe ab 50 Beschäftigten. (Archivbild)

Kreis Gotha. Der Landkreis Gotha belegt beim Umsatz Platz 2 hinter dem Wartburgkreis. Die Industrie in der Region wächst langsam.

Zu den Umsatzspitzenreitern in Thüringen gehört weiter der Landkreis Gotha. Laut Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) hat die Industrie im Kreis in diesem Jahr bis zum Abschluss des dritten Quartals 2,854 Milliarden Euro erwirtschaftet. Nur drei Landkreise und eine kreisfreie Stadt kommen auf diese Leistung.

Thüringenweit wurden 28,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Nachdem Gotha einige Zeit an der Spitze stand, erwirtschaftet nun der Wartburgkreis den meisten Umsatz mit 3,265 Milliarden Euro bis Ende September 2022. Darauf folgen der Kreis Gotha, der Ilm-Kreis (2,508 Milliarden Euro) und Jena (2,166 Milliarden Euro).

Demnach der Kreis Gotha außerdem zu den Regionen mit den höchsten Umsatzzuwächsen. Um 276,1 Millionen Euro, also 10,7 Prozent, wuchsen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein größeres Plus verzeichnen nur der Ilm-Kreis (+339,4 Millionen Euro) und Saalfeld-Rudolstadt (+314,8 Millionen Euro).

Gothas Exportquote ist unterdurchschnittlich

Durchschnittlich rund 12.700 Personen arbeiten im Kreis Gotha in 57 Industrieunternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten. Die Zahl der Beschäftigten hat um 2,9 Prozent zugenommen, was etwa 368 Personen entspricht. In anderen Kreisen geht sie hingegen zurück.

Fast eine Milliarde Euro wird im Kreis Gotha mit Exporten gemacht. Zwei Drittel des Umsatzes, 1,86 Milliarden Euro, entstehen durch Inlandsgeschäfte. Die Umsätze mit Inlandsgeschäften sind um 13,6 Prozent gestiegen, die Exporteinnahmen um 5,6 Prozent. Die Exportquote liegt deutlich unter dem Thüringer Schnitt von 14,4 Prozent. Jena etwa weist die höchste Exportquote Thüringens mit 75 Prozent aus.