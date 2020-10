Gotha: Unterstützung im Vergaberecht-Dschungel

Das Vergaberecht ist durch seine Vielschichtigkeit an Regelungen auf der EU-Ebene, in Deutschland und länderspezifischen Gesetzen kompliziert. Die Industrie- und Handelskammer führt eine kostenfreie Beratung zu aktuellen Aspekten und zur Eintragung in das amtliche Verzeichnis zum Sprechtag am 22. Oktober, 9 bis 13 Uhr, im Service-Center Gotha durch. Dazu wird Wirtschaftsjurist Markus Heyn erwartet. Regionalleiterin Anja Wolf bittet um vorherige Anmeldung, Tel.: 03621/510 40 40.