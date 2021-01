Agentur für Arbeit in Gotha bietet Berufsberatung per Videochat an

Die Agentur für Arbeit bietet jetzt zur Berufsberatung Schulen, Schülern und Eltern Videochats an. Ab sofort können Jugendliche einen Termin für die Videoberatung per Telefon oder Email vereinbaren, teilt Agentur-Sprecher Mario Greiner mit. Um mit einem Berufsberater in Echtzeit chatten zu können, benötigen Jugendliche ein passendes Endgerät wie einen PC, ein Tablet oder Smartphone.

Per Mail an Gotha.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de bekommen die Gesprächspartner den Einladungslink zugeschickt. Eine separate Anmeldung oder Registrierung sei nicht erforderlich. Schüler und Eltern werden auf diesem Weg individuell und datenschutzgerecht in Bild und Ton beraten, merkt Greiner an. Eine Kontaktmöglichkeiten besteht außerdem unter Tel.: 03621 / 42 1400.