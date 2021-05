Gotha: Weniger Eintrittsgeld und mehr Leistungen

Gotha. Die Stadt Gotha erweitert Nutzerspektrum und Angebote des Stadtpasses, Vergünstigungen auch für Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger

Der Gothaer Stadtpass soll attraktiver werden, durch noch mehr Angebote weitere Nutzer erreichen. Auch dessen Beantragung wird in Zukunft erleichtert. All das hat der Stadtrat nun per einstimmigem Beschluss auf den Weg gebracht. Das Gremium folgt damit einem Antrag der Fraktion Freie Wähler/Piraten von Dezember 2020, den Gothaer Stadtpass bekannter zu machen. Laut damaliger Erhebung lagen dessen Nutzerzahlen im zweistelligen Bereich, obwohl damit Preisnachlässe etwa im Stadtbad oder Tierpark verbunden sind.

In Zukunft können auch Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger dessen Vergünstigungen wahrnehmen. Neben Nachlass etwa für die Nutzung der Bibliothek, für Tierpark oder Museumsbesuch könnten Stadtpass-Inhaber fortan auch Ermäßigungen beim Besuch des Kunstforums oder Veranstaltungen der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach erhalten, umreißt Beigeordnete Marlies Mikolajczak (SPD) das erweiterte Spektrum des Stadtpasses. Außerdem werde es möglich sein, künftig weitere Partner für Leistungen zu gewinnen, ohne die gesamte Satzung dafür ändern zu müssen. Dazu sei ein Stadtratsbeschluss zur Ergänzung der vergünstigten Leistungen ausreichend.

Die finanziellen Auswirkungen für die zusätzlichen Angebote (1.500 Euro) beziehen sich nur auf die finanzielle Kompensation mit der Badbetreibungs-GmbH. Hier soll die Differenz zwischen Ermäßigung und Normalpreis von der Stadtverwaltung erstattet werden. In den anderen Einrichtungen der Stadt Gotha erhalten die Leistungsberechtigten die Ermäßigung nach der jeweils gültigen Entgeltordnung.

Um noch mehr Menschen zu erreichen, ist ein neuer Flyer für den Stadtpass entworfen worden, der explizit auf Rabatte hinweist und das mit neuen Fotos der jeweiligen Einrichtungen illustriert. Die Faltprospekte sollen an 27 soziale und kulturelle Institutionen verteilt werden, kündigt die Beigeordnete an.

Sobald die neue Satzung im Rathaus-Kurier veröffentlicht wurde, könne die Beantragung des neuen Stadtpasses durch den berechtigten Personenkreis erfolgen. Sie hoffe, so Mikolajczak, dass die Stadtpass-Inhaber pandemiebedingt nach Inkrafttreten der neuen Satzung bald wieder all diese Angebot auch nutzen zu können.

