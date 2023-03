Gotha: Wer vermisst Roxy?

Gotha-Uelleben. In unserer Reihe „Tiere suchen Menschen“ geht es diesmal um eine junge Mischlingshünding, deren Besitzer bisher nicht ermittelt werden konnte.

Am Samstag, dem 18. März, wurde die Hündin Roxy in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha-Siebleben gefunden und ins Tierheim „Arche Noah“ im Gothaer Ortsteil Uelleben gebracht. Dort erhielt sie dann auch ihren jetzigen Namen Roxy.

Die Hündin ist eine interessante Erscheinung und sehr aufgeweckt. Roxy wurde mit Halsband und Leine gefunden. Leider ist sie nicht gechipt, so dass der Besitzer nicht ermittelt werden kann, informiert das Tierheim.

Bei Roxy handelt es sich um ein noch junges Tier. Die Hündin ist sehr menschenfreundlich, aber bei Einflüssen von außen, die sie nicht kennt, reagiert sie sehr schreckhaft und unsicher. Roxy freut sich allerdings über Artgenossen, hat andererseits den Umgang mit ihnen wahrscheinlich nie gelernt. Sie kann ihr Gegenüber offenbar nicht einschätzen und erkennt keine Grenzen, haben die Mitarbeiter im Tierheim festgestellt.

Für Roxy werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die etwas zu ihrer Herkunft sagen können. Meldet sich niemand für die Hündin, gibt es schon Interessenten, die Roxy mit viel Ruhe und Liebe die nötige Sicherheit geben können, die sie braucht.

Weitere Informationen sind im Tierheim „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben unter Tel.: 03621/ 755425 erhältlich.