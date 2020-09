Gotha: Noch Platz für fünf weitere Hallen

Gotha. Schweizer Unternehmen baut neue Produktionsstätte in Gotha-Ost – Investitionen belaufen sich auf acht Millionen Euro.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf acht Millionen Euro. Auf dem 25000 Quadratmeter großem Gelände im Industriegebiet Gotha-Ost entstand eine Produktionsfläche von 3200 Quadratmeter, aufgeteilt auf zwei Hallen. Um dem hohen Verbrauch an Elektroenergie gerecht zu werden, musste eine eigene Trafostation gebaut werden. Das sind die Fakten. Dahinter verbirgt sich die Erfolgsgeschichte einer der jüngsten Firmen in Gotha. Sie ist am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert worden.