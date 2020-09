Gotha: Zehn Jahre von Schmerbach aus in die Welt

Geschäftsführer Steffen Hildebrandt präsentiert ein Original-Produkt der Metallbaukästen der Firma Eitech in Pfaffschwende, im Eichsfeld. Entwickelt wurden sie vor mehr als 60 Jahren in Schmerbach.

Gotha. Die DDR-Metallbaukästen schafften es in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ im Händlerraum. Das Produkt wurde im Jahr 1956 in Gotha entwickelt.

In der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ schafften es Metallbaukästen in den Händlerraum. Zuvor hatte Experte Sven Deutschmanek erklärt, dass die Baukästen der Marke Construction im VEB Metallwaren Schmerbach in Thüringen hergestellt worden waren. Der Verkäufer aus den alten Bundesländern hatte sich bei Besuchen in der DDR oft neue Kästen gekauft.