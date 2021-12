Gothaer Auswanderer: Heimweh nach dem Dschungel

Bad Langensalza. Ingrid Lesser arbeitet die Geschichte ihrer Vorfahren in Brasilien und Deutschland auf. Sie steht für ein differenzierteres Bild der Rückkehrer ein.

Die Bilder in dem roten Album haben keine rechte Reihenfolge, manche liegen lose darin, doch für Ingrid Lesser ist die Sammlung von unschätzbarem Wert. Da gibt es etwa das Foto von ihrem Großvater, Paul Merten. Der junge Mann aus Gotha posiert in stattlicher Uniform wenige Jahre bevor der erste Weltkrieg ausbricht. Als er traumatisiert aus dem Krieg zurückkehrt, fasste er den Entschluss, Deutschland zu verlassen. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft für seine Familie wandert er nach Brasilien aus.

Von der Geschichte ihrer Familie erzählt Ingrid Lesser in Bad Langensalza. Die Zuhörenden sind Studierende der Universität Erfurt und Michael Luick-Thrams, Dozent und Direktor des Spuren e.V. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit den Studierenden die regionale Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten. Die Ergebnisse der Spurensuche werden im Haus der Spuren Unterm Berg in Bad Langensalza gezeigt, sowie am History Mobile, einem fahrenden Museum.

Für Ingrid Lessers Mutter blieb Brasilien immer die wahre Heimat. Sie war eines der sechs Kinder, die bereits in Südamerika zur Welt gekommen sind. Paul und Gertrud Lesser wagten 1924 mit ihren damals noch drei Kindern die Überfahrt. In der Presse wurde damals Werbung für deutsche Siedlungen in Südamerika gemacht. Über drei Etappen kam die Familie in Blumenau an, heute eine Großstadt im Süden Brasiliens. Der Familienvater erhielt einen Quadratkilometer Land zur Bewirtschaftung.

Im Dschungel bauten sich die Mertens über die Jahre eine Existenz auf. Sie verfolgten die Entwicklungen in Deutschland, die Machtergreifung der Nationalsozialisten. „Mein Großvater ahnte, dass es erneut Krieg geben würde“, sagt Ingrid Lesser. Hinzu kam die „Heim ins Reich“-Kampagne, mit der ausgewanderte Deutsche wieder in die Heimat gelockt werden sollten. „Sie schürten das Heimweh meiner Großeltern“, sagt Ingrid Lesser.

Dann hörte die Familie Gerüchte von Lagern, in denen Deutschstämmige in Südamerika interniert würden. Dass die Furcht davor nicht unbegründet war, zeigt die Geschichte von Joseph Leber, einem in Guatemala lebenden deutschen Geschäftsmann, der 1942 interniert wurde. Sein Nachfahre erzählt in Bad Langensalza davon.

Michael Luick-Thrams ist Direktor des Spuren e.V. und bringt mit dem History Mobile Passanten Geschichte näher (Archiv-Foto). Foto: Michael Fiegle

Schweren Herzens entschieden sich die Mertens für die Rückkehr nach Deutschland. Auf der Monte Olivia fuhr die elfköpfige Familie 1939 nach Hamburg. Die Speisekarten hat Ingrid Lessers Mutter aufbewahrt. „Das aber nicht das Essen, dass sie bekamen, sondern die Passagiere auf dem Deck darüber.“ In Deutschland mussten die jüngeren Kinder erstmals Schuhe tragen. Mit dem Zug kam die Familie schließlich in Gotha an und bezog das Haus in der Waltershäuser Straße 76.

1941 musste der älteste Sohn an die Front, zwei Wochen darauf auch der damals bereits 50-jährige Vater. Der Sohn fiel. Für die Familie daheim war das Leben beschwerlich. Paul Merten haderte lang, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. „Er fragte sich, habe ich meine Kinder um ihre Zukunft betrogen“, sagt Ingrid Lesser.

Kein Mitglied der Familie hat jemals den Weg zurück nach Brasilien gefunden. Deutschland blieb ihnen immer ein bisschen fremd. „’Das ist nicht mein Himmel’ hat meine Mutter gesagt“. Die Geschwister tauschten jedoch oft Erinnerungen aus und schrieben sie nieder. Die Aufzeichnungen hat Ingrid Lesser nun zusammengefügt, um sie an ihre Enkel zu übergeben.

„Geschichte darf nie nur schwarz-weiß sein“, betont Ingrid Lesser an die Studierenden gewandt. Die Rückkehren werden heute als erfolglose Glücksritter gesehen. „Meine eigene Familiengeschichte zeige die Grautöne“, so Lesser.