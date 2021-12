Gothaer Firma schärft Walzen für Kaffeeröstereien und Brauereien

Thomas Sputh führt in der Heinestraße in Gotha als Einzelkämpfer eine Mühlenbaufirma weiter, die bereits sein Großvater und sein Vater betrieben haben. An Riffelmaschinen schärft er Walzen für Mahlwerke nach.

Gotha. Der Unternehmer Thomas Sputh führt den Mühlenbaubetrieb in Gotha in der dritten und wohl letzten Generation.

An ungewöhnlicher Stelle verbirgt sich im Gründerzeitviertel in der Gothaer Heinestraße ein Mühlenbau-Betrieb. Thomas Sputh (50) ist dort am Werk. Es riecht nach Öl und Metall. Große Walzen bewegen sich in Maschinen langsam hin und her. Dabei fallen feine Späne zu Boden. Denn die stumpf gewordenen Walzen werden in so genannten Riffelmaschinen nachgeschärft, die abgenutzten Rillen wieder vertieft. Bis zu neun Stunden kann dieser Prozess bei großen Exemplaren dauern, sagt Thomas Sputh. Da er mehrere Maschinen besitzt, schafft er bis zu acht Walzen am Tag, die bis zu 1,60 Meter lang sind und Durchmesser zwischen 20 und 40 Zentimetern haben.

Seit einem Jahr bewältigt er die Arbeit allein. Sein letzter Mitarbeiter ist in den Ruhestand gegangen. In den besten Zeiten seien es sechs Beschäftigte gewesen. Neues Personal zu finden, sei sehr schwierig. Deutschlandweit gebe es nur noch drei Betriebe wie den seinen, „weil die großen Mühlenhersteller inzwischen eigene Maschinen für die Aufbereitung nutzen“. Das erklärt er dem Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der für einen seiner Firmenbesuche diesmal einen Handwerksbetrieb ausgewählt hat.

Je feiner gemahlen werden soll, umso feiner muss geriffelt werden

Thomas Sputh arbeitet für Kaffeerösterein und Brauereien, aber auch für Getreidemühlen, und das deutschlandweit. Zu seinen Kunden gehöre die Firma Tchibo, die in Hamburg und Berlin große Röstereien betreibt. „Vor 15 Jahren kam die Anfrage. Deren Walzen waren eigentlich zu lang für meine Maschinen. Aber ich habe getüftelt und eine Lösung gefunden, und so habe ich mit Tchibo seit 15 Jahren einen kontinuierlichen Auftraggeber“, sagt Sputh. Je feiner das Kaffeepulver sein soll, um so feiner müssten auch die Walzen geriffelt werden. Wie oft sie nachgearbeitet werden müssten, hänge von der Intensität der Nutzung der Mahlwerke ab.

Der Mühlenbauer führt in der Werkstatt fort, was sein Großvater und sein Vater begonnen hatten. 1928 gründete der Opa Ernst Sputh in Ebenheim die Firma für die verschiedensten Maschinen und Bauteile, die in der Müllerei Verwendung finden. 1953 wurde der Standort Ebenheim zu klein. Deshalb wurde in Gotha in der Heinestraße ein Zweigbetrieb eröffnet. Ernst Spuths ältester Sohn Günter leitete den Gothaer Betriebsteil und übernahm nach dem Tod des Firmengründers 1968 den kompletten Betrieb.

Zweite Ausbildung als Mühlenbau-Techniker

„Ich habe zunächst Schlosser hier bei meinem Vater gelernt“, erzählt Thomas Sputh. 1993 bis 1995 konnte er noch eine Ausbildung als Mühlenbau-Techniker in Braunschweig anschließen. „Leider ist mein Vater sehr früh gestorben – und ich habe schon mit Mitte Zwanzig den Betrieb in Gotha übernommen. Das war nicht so leicht.“ Sein Cousin Andreas Sputh führt übrigens die Ebenheimer Mühlen- und Maschinenbaufirma weiter.

Thomas Sputh weiß, dass seine alten Maschinen viel Pflege brauchen. „Aber in neue will ich nicht mehr investieren.“ Zwei Maschinen seines Großvaters nutze er noch, „und zwei aus der Gründungszeit stehen mir zudem als Ersatzteilspender zur Verfügung“. Er geht davon aus, dass der Familienbetrieb Sputh in Gotha nicht weitergeführt wird. „Aber bei meinem Cousin in Ebenheim ist der Sohn inzwischen mit eingestiegen.“