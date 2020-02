Gothaer Gymnasiasten gewinnen Preis für Malerei

Am Dienstagvormittag fährt ein e-Up, die elektrisch betriebene Variante des Volkswagens Up, auf den Schulhof des Gustav-Freytag-Gymnasiums. Mit den Siegermotiven des Kunstwettbewerbes zum Thema Elektro-Mobilität und erneuerbare Energien sind Vorder- und Rückseite des Wagens von der Gothaer Firma MB Autodesign und Werbung mit Folie beklebt worden.

40 Gymnasiasten der Kunstkurse der elften Klassen nahmen am Wettbewerb teil. Tessa Vogl gewann den ersten und Hanna Dittmar den zweiten Preis. Die Idee, einen solchen Wettbewerb für die Kunstkurs-Teilnehmer ins Leben zu rufen, kam von Steffen Hiller, Verkäufer im Autohaus Rainer Seyfahrt. Er war selbst Schüler im Gustav-Freytag-Gymnasium. Als Partner gewann er neben der Firma MB auch die Fahrschule Ulli Schulze. Die spendete den Preis für die beiden Gewinner: Jeweils die Übernahme der Hälfte der Kurskosten für die Theorie beim Fahrerlaubniserwerb. MB scannte die Gewinner-Motive und brachte sie in dreifacher Größe auf dem Elektro-VW an.

Zu den Gratulanten gehörten neben MB-Geschäftsführer Maik Möller und Steffen Hiller vom Autohaus auch die Kunstlehrer Heidrun Seiring und Hendrik Hause, Schulleiter Cersten Pietschmann und dessen Stellvertreterin Cornelia Bomberg. Kunstlehrer Hause berichtete von sechs Stunden Kunstkurs, in denen die Werke entstehen mussten, die Technik war freigestellt.

So arbeitete Tessa Vogl in einer Mischtechnik mit Wasserfarben, Buntstiften und farbiger Kreide, während Hanna Dittmar Aquarellfarben nutzte. Tessa Vogls Motiv ist eine Schildkröte auf bunten Blumen. Auf ihrem Panzer trägt sie den Schriftzug „Save your World“. Hanna Dittmar hat zwei Hände gemalt, die sich an den Fingerspitzen berühren. Die eine symbolisiert Wachstum und Grün, die andere wirkt wie aus Metall. Die Jury bestand aus Inhabern und Mitarbeitern des Autohauses.

Das Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha-Siebleben hat inzwischen zum 14. Mal den Titel „Umweltschule in Europa“ erlangt. Auf dem Schulhof läuft sogar eine von Schülern gebaute Windkraftanlage.