Polizisten mussten am Mittwoch in Gotha brennende Müllsäcke löschen.

Gotha. Brennende Müllsäcke haben am Mittwoch in Gotha die Fassade eines Geschäftes beschädigt. Die jugendlichen Täter flüchteten.

Gothaer Jugendliche zünden Müllsäcke an

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Marktstraße zwei Müllsäcke angezündet, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchteten sie in Richtung Rathaus. Polizisten konnten die Säcke schnell löschen. Dennoch habe die Fassade eines Geschäfts Schaden genommen. Die Tatverdächtiger waren1,65 und 1,70 Meter groß. Einer war dunkel gekleidet der andere hell Hinweise unter Telefon: 03621/781124.