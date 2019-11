Gothaer Konzert inszeniert Leid und Freude als Perspektiven der Hoffnung

Wieder war es Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt gelungen, zu einem besonderen Gedenktag mit dem Symphonischen Psalm „König David“ von Arthur Honegger ein außergewöhnliches musikalisches Werk zur Aufführung zu bringen.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) erinnerte in seiner Begrüßung an eine Reihe von Gedenktagen in der deutschen Geschichte zu diesem Datum 9. November, die mit den Judenpogromen am 9. November 1938 einen absoluten Tiefpunkt verzeichneten, mit dem Tag der Grenzöffnung am 9. November 1989 wiederum einen besonderen Tag der Freude brachten. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch den Leipziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler, gegen dessen Willen in seiner Abwesenheit am 9. November 1936 das Mendelssohn-Denkmal in Leipzig entfernt wurde und der deshalb vom Amt zurücktrat.

Superintendent Friedemann Witting vom evangelischen Kirchenkreis Gotha stellte anhand der Geschichte des biblischen Königs David heraus, wie sich dessen Leben an einzelnen markanten Ereignissen vollzog. Bei aller Freude über den 9. November 1987 erfordere dies aber auch das Bewusstsein über die Schuld im Holocaust, so wie sich auch David in aller Wahrhaftigkeit und Offenheit seiner Schuld stellte. „Leid und Freude sind notwendig, um die Zukunft gestalten zu können“, war das Fazit seiner Überlegungen.

Jens Goldhardt setzte zunächst zwischen diese beiden Ansprachen die relativ kurze Hymne für Sopran, Chor und Orchester „Hör mein Bitten“ nach Versen aus Psalm 55 von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Publikum erlebt die Faszination Oratorium

Der helle, klar strahlende Sopran von Marie-Sophie Pollak konnte sich ruhig fließend über dem feinen Orchesterklang entwickeln. Kräftige Akzente setzte der Bachchor als dialogische Antworten auf den Solosopran.

Im Mittelpunkt des Abends stand „König David“, ein dreiteiliger Symphonische Psalm Arthur Honeggers nach einem Text von René Morax. Die Faszination dieses Oratoriums lag in der abwechslungsreich gestalteten Abfolge kurzer musikalischer Szenen. Reinen Orchesterpassagen in vielfach moderner Tonsprache folgten ein- und mehrstimmige Chorteile, die wiederum durch dramatische solistische Gesangspartien durchsetzt waren. Ein Erzähler ließ die Zuhörer am Auf und Ab im Leben Davids, an seiner Bedrängnis, seinen Machtspielen und seiner endlich gewonnenen inneren Freiheit teilhaben.

Wiederholt geschah dies auch in der Form eines Melodrams, bei dem die Sprechstimme den Text zur Orchestermusik rezitierte. Diese Rolle übernahm mit ausdrucksstarker, stets verständlicher Deklamation der Schauspieler Holger Daemgen. Er prägte mit seiner Stimme bildhaft die unterschiedlichsten Szenarien. Die „Beschwörung der Hexe von Ender“ wurde von Barbara Gottwald düster und empathisch vorgetragen.

Marie-Sophie Pollak (Sopran) überzeugte erneut auch im Zusammenspiel mit dem klangschönen Frauenchor. Susanne Krumbiegel (Alt) glänzte mit sattem, warmen Volumen, während Christoph Rösel (Tenor) in seinen Psalmgesängen eindringlich zu erleben war.

Im Programmheft sprach Goldhardt im Hinblick auf den Bachchor von dem Wagnis, „Musik einzustudieren, die kraftraubende und manchmal zähe Probenarbeit bedeutet“. Das Ergebnis war überwältigend: herrlich klare Sopranstimmen, gut geführte Bässe als Fundament, dazwischen die Mittelstimmen Alt und Tenor in ausgewogenem Klangbild, und dies alles in der jeweils geforderten dynamischen Differenzierung. Hier hier zeigte der Bachchor eine rundum hinreißende Leistung.

Der Kinderchor „Lebensgeister“ setzte dazu mit den hellen Stimmen zusätzliche Farbtupfer in die Klangbilder. Von den Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach waren insbesondere die Holz- und Blechbläser gefordert, die ihre Aufgaben mit Bravour lösten.

Aber auch alle anderen Instrumentengruppen trugen das ihrige dazu bei, dass sie den Gesangssolisten und dem Chor wie immer ein sicherer, zuverlässiger Begleiter waren und sich in dem Oratorium große Klanggemälde herausbilden konnten.

Der nicht enden wollende Beifall galt nicht zuletzt Jens Goldhardt. Denn er hatte mit Honeggers „König David“ ein Stück präsentiert, das den Zugang zur Musik im Übergang von Tradition zur Moderne ermöglichte und dem Anlass des Gedenkkonzertes bestens gerecht wurde.