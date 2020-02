Die Gothaer Narren stürmen am 20. Februar um 16 Uhr das Neue Rathaus am Ekhofplatz in Gotha.

Gotha. Wegen der Bauarbeiten auf dem Hauptmarkt stürmen die Gothaer Narren in diesem Jahr nicht das historische, sondern das Neue Rathaus am Ekhofplatz.

Gothaer Narren stürmen Stadtverwaltung

Wegen der Bauarbeiten auf dem Hauptmarkt stürmen die Gothaer Narren in diesem Jahr nicht das historische, sondern das Neue Rathaus am Ekhofplatz. Das teilt Maik Märtin von der Pressestelle der Stadt Gotha mit. Am Donnerstag, 20. Februar, um 16 Uhr werden die Mitglieder der Gothaer Karnevalsvereine gemeinsam mit der Kartoffelschälstaffel um die Übernahme der närrischen Herrschaft ringen. Dabei wird nicht nur gesungen, geschunkelt und gelacht, sondern auch vom Stadtoberhaupt der Rathausschlüssel gefordert, damit die Narren bis Aschermittwoch die Geschicke der Stadt lenken können. Das Bürgerbüro und die Ämter im Neuen Rathaus sind an diesem Tag ab 16 Uhr geschlossen.