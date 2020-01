Gothaer Tierpark profitiert von Nachbarschaftsstreit

Es hätte sich gut leben können in diesem Dorf, wenn es denn mit den Nachbarn geklappt hätte. Hat es aber nicht – von Anfang an nicht.

Nachbarschaftsstreit spitzt sich zu

Hauptsächlich deshalb sei er mit seiner Lebensgefährtin auch umgezogen, sagt der Angeklagte in der Verhandlung vor dem Gothaer Amtsgericht, der Richterin Ulrike Borowiak-Soika vorsitzt. Der Umzug brachte jedoch dummerweise den Höhepunkt dieses Nachbarschaftsstreites. Denn der Angeklagte soll, so die Staatsanwältin, den Nachbarn übel beschimpft haben, als dieser ihn bat, sein Auto zur Seite zu fahren, damit er das Grundstück verlassen konnte.

So soll er ihm mit der Drohung, ihn abzustechen, als fettes Schwein bezeichnet und dabei mit einem Schraubendreher in seine Richtung gefuchtelt haben. Also kommt in der Anklageschrift zum Tatbestand der Beleidigung auch noch Bedrohung hinzu.

Frau als dreckige Schlampe beschimpft

Der Mann räumt bereitwillig die Beleidigung ein. Schließlich habe er dazu auch allen Grund gehabt, denn der Nachbar habe seine Frau beschimpft, wobei dreckige Schlampe noch harmlos gewesen sei. Erst dieses Wortgefecht habe ihn an den Ort des Geschehens geführt und dort habe er, ja, das wolle er gar nicht leugnen, seiner Wut Luft verschafft.

Die ganze Aufregung damals könne er übrigens immer noch nicht verstehen, sei doch genügend Platz gewesen, um mit dem Auto das Grundstück verlassen zu können. Darauf zu bestehen, dass er das Umzugsauto wegfuhr, ist für den Angeklagten bloße Schikane. Außerdem verweist er darauf, dass der Nachbar auch ihn mit Beleidigungen bombardiert habe. Und diesen mit dem Schraubenzieher bedroht zu haben, das leugne er im Übrigen ganz energisch.

Angeblich Hund aufgehetzt

Der Nachbar erzählt als Zeuge eine gänzlich andere Geschichte. Er sei, macht er zunächst dem Gericht deutlich, ein Mensch, der Streitigkeiten aus dem Weg geht. Auf seine höfliche Frage, ob er denn das Auto ein Stück zur Seite fahren könne, sei er sofort beleidigt und bedroht worden. Und als der Mann mit dem Schraubendreher in der Hand auf ihn zukam, habe er ordentlich Angst ausgestanden. Hinzu komme, dass der Angeklagte seinen Hund auf ihn gehetzt habe. Fass, so erinnert sich der Zeuge, habe dieser seinem Tier zugerufen. Beschimpft hingegen habe er sein Gegenüber keinesfalls, ist er sicher. Auf Nachfrage der Richterin schränkt er ein, sich jedenfalls nicht daran erinnern zu können.

Der Verteidiger will wissen, warum der Zeuge, wenn er jedem Streit aus dem Weg geht, nicht einfach davon gefahren ist. Schließlich habe sogar die später herbei gerufene Polizei festgestellt, dass der Platz dafür ausreichend war. Nun ja, sagt der Nachbar, da sei einmal die Angst gewesen entweder am Baum oder am Umzugsfahrzeug anzuecken. Außerdem habe der Vermieter ausdrücklich verboten, über das Rasenstück zu fahren und daran habe er sich halten wollen. Ein Rasenstück, dass die Polizisten vor Ort als viel befahren beschrieben haben.

Konflikte an der Tagesordnung

Die Lebensgefährtin des Nachbarn erzählt eine ähnliche Geschichte wie ihr Freund. Danach liegt die Schuld allein beim Angeklagten. Und auch seine Freundin sei, was Beleidigungen angeht, kein Kind von Traurigkeit. Mit den beiden habe es immer wieder Streit gegeben, auch weil deren Hund andauernd im Garten der Nachbarn sein Häufchen ablegte. Und sie bestätigt, dass der Vermieter das Überfahren des Rasens untersagt habe. Auch die Zeugin wird gefragt, ob ihr Lebenskamerad den Angeklagten beleidigt hat. Das wisse sie nicht, gesteht aber schließlich ein, dass es so gewesen sein könnte.

Als letzte Zeugin sitzt die Verlobte des Angeklagten im Zeugenstand. Sie bestätigt dessen Aussage, was wenig verwunderlich ist. Sie erzählt, dass der Nachbar, als sie es ablehnte das Fahrzeug zur Seite zu fahren, ihr am T-Shirt zupfte und sie mit wenig schmeichelhaften Worten bedachte. Erst auf diesen lauten Streit hin, sei ihr der Angeklagte zu Hilfe geeilt.

Geldstrafe kommt Gothaer Tierpark zugute

Für sie war das, sagt sie, ein ganz normaler Nachbarschaftsstreit. Danach habe sie gedacht, dies sei nun der letzte gewesen in einer langen Reihe. Umso verwunderter zeigte sie sich, als nach zwanzig Minuten die Polizei auftauchte, wegen so einer Lappalie, wie sie findet. Dass ihr Freund mit dem Schraubendreher Gewalt gegen den Nachbarn ausübte, kann sie nicht bestätigen.

Wesentlich klüger haben die Zeugenaussagen das Gericht nicht gemacht. Auch deshalb schlägt Richterin Borowiak-Soika vor, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldstrafe einzustellen. Die Staatsanwältin zögert noch, willigt dann aber ein, als die Richterin die Strafe auf 300 Euro festlegt. Zu Zahlen ist die Summe ans Gothaer Frauenhaus oder einen anderen gemeinnützigen Verein. Der Angeklagte bringt den Tierpark ins Spiel. Gut, sagt die Richterin, von ihr aus auch der Tierpark. Prima, findet der Mann, der könne das Geld gut gebrauchen. Schon im Januar werde er mit der Zahlung beginnen, verspricht er. Ist im Februar die letzte Rate gezahlt, ist für ihn die Sache vergessen.