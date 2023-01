2021 gab es einen Tag der offenen Tür in der Begegnungsstätte der Arbeitsgruppe Depression e.V. mit Fachbereichsleiter Dietmar Elsner, Vereinsvorsitzender Susanne Elsner, Anja Drankowski vom Landesverband Ex-In, Genesungsbegleiterin Julia Feter und Frank Petter, Vorstand TLPE (von links, Archiv-Foto).

Gothaer Verein tritt bei Radioquiz an

Gotha. 500 Euro winken den Vereinsmitgliedern, die sich in der Depressionshilfe engagieren.

Quizkandidaten im MDR-Radio sind in dieser Woche Mitglieder des Gothaer Vereins Arbeitsgruppe Depression „Experten aus Erfahrung“. Sie spielen um 500 Euro, indem sie täglich Fragen aus Sport, Aktuellem, einem eigenen Themengebiet, Natur oder Musik beantworten. Wenn das Team die richtige Lösung parat hat, erhält es 100 Euro. Andernfalls gehen diese in den Jackpot. Am Freitag wird gegen die Radiohörerinnen und -hörer um den Jackpot gespielt.