Gothaisches Kalenderblatt: Der letzte Arbeitstag von Otto Liebetrau

Am 2. Dezember 1994 konnte das Richtfest für das durch den Gewerbeverein Gewerbetreibender „Von Gotha für Gotha“ als Fachwerkbau wieder errichtete Löfflerhaus hinter der Margarethenkirche gefeiert werden. Der darin geplante Handwerkerhof sollte ab Mai 1995 neben einer Ausstellungshalle, Gastronomie, Büros und zwei Wohnungen noch „15 seltene Künste“ beherbergen, blickte der damalige Vereinsvorsitzende Volker Gießmann noch optimistisch in die Zukunft. Bekanntlich existierte dieser Handwerkerhof nur wenige Jahre.

Dem Schuhmachermeister August Plättner wurde am 6. Dezember 1869 ein Sohn namens Ernst geboren. Im Oktober 1889 trat er als Bürogehilfe beim Einwohnermeldeamt in den Dienst der Stadtverwaltung Gotha. Er brachte es bis zum Stadtamtmann und war von 1930 bis zur 1935 erfolgten Pensionierung als Verwaltungsamtmann bei der Polizeidirektion Gotha tätig. Im März 1936 wurde er als ehrenamtlicher Beigeordneter Leiter des Grundstücksamtes. Nachdem Ernst Plättner 1939 sein 50-jähriges Dienstjubiläum begehen konnte, durfte er sich anlässlich seines 71. Geburtstages am 6. Dezember 1940 in das Goldene Buch der Stadt Gotha eintragen. Er starb am 17. Dezember 1959 kurz nach Vollendung seines 90. Lebensjahres.

Der elfjährige Luther-Oberschüler Günter Sittig wurde am 10. Dezember 1969 in der Nationalen Gedenkstätte Tivoli als 125.000. Besucher seit der Eröffnung im April 1956 begrüßt. Für dieses Jubiläum war der neu gewählte Freundschaftsrat ausgewählt worden, der laut SED-Zeitung „Das Volk“ prompt versprach, alle Klassen der Schule für den Besuch des Tivoli gewinnen zu wollen.

Der am 18. Dezember 1919 verstorbene Verlagsbuchhändler und Geheime Hofrat Bernhard Perthes wird in zwei Wochen ausführlich in der Reihe „Jubilar des Monats“ vorgestellt. Er wurde am 16. Juni 1858 als posthumer Sohn von Bernhardt Perthes (1851-1857) geboren.

Johann Carl Christoph Kopp wurde am 20. Dezember 1794 Sohn eines Zimmermanns in Molsdorf geboren. Er besuchte das Gothaer Gymnasium und studierte danach Rechtswissenschaften. Anschließend trat er in den Gothaischen Staatsdienst und war nacheinander bei den Justizämtern Ichtershausen, Tenneberg und Liebenstein tätig. Von 1836 bis 1858 war er dann beim Justizkollegium in Gotha – zuletzt als dessen Vorstand – tätig. Zusammen mit Dietrich von Stein verfasste er einen Entwurf für die neue Verfassung von Sachsen-Gotha. Im Jahre 1858 wurde er Präsident des neu geschaffenen Herzoglichen Appellationsgerichts für die Herzogtümer Coburg und Gotha mit Sitz in Gotha. Christoph Kopp starb am 10. Oktober 1866.

Am 22. Dezember 1819 wurde Siegmund Henneberg als jüngstes Kind des Porzellanfabrikanten Johann Christian Henneberg (1788-1860) geboren. Zusammen mit seinem älteren Bruder August (1813-1881) übernahm er die vom Großvater Friedrich Egidius Henneberg (1756-1834) begründete Porzellanfabrik „F.E. Henneberg & Comp.“ in der Steinmühlenallee. Der Porzellanfabrikant starb am 17. Januar 1879. Im Jahre 1883 übernahmen die Gebrüder Simson aus Suhl die Hennebergsche Porzellanfabrik, die noch bis 1932 existierte.

Georg Friedrich Wilhelm Bierschenk wurde am 28. Dezember 1844 im nordhessischen Wichmannshausen geboren. Der Kaufmann übernahm 1876 gemeinsam mit dem Kaufmann Eduard Lange (1844-1913) die Leitung der „Gurt- und Schlauchwarenfabrik Gebr. Burbach & Comp.“. Nach nur zwölf Jahren konnte diese 1888 in die „Vereinigte Hanfschlauch- und Gummiwaaren-Fabriken Aktiengesellschaft zu Gotha“ umgewandelt werden, die seit 1894 ihren Firmensitz in der Bahnhofstraße 1 hatte und über Zweigniederlassungen und Betriebe in Hörselgau, Dresden-Löbtau, Magdeburg und Frankfurt/Main-Niederrad verfügte. Der 1909 zum Geheimen Kommerzienrat ernannte Wilhelm Bierschenk trat 1913 in den Ruhestand und starb am 9. Dezember 1921.

Ein Dreivierteljahrhundert später wurde am 28. Dezember 1919 Arthur Scheffler (1881-1964), seit 1917 Erster Bürgermeister der schlesischen Stadt Sagan, mit 11.172 gegen 5946 Stimmen zum Oberbürgermeister der Stadt Gotha gewählt. Damit endete ein Krimi, der die Gothaer Bevölkerung wochenlang beschäftigt hatte. Auslöser war die Tatsache gewesen, dass der langjährige, verdienstvolle Gothaer Oberbürgermeister Otto Liebetrau (1855-1928) – sei es nun aus gesundheitlichen Gründen oder gezwungenermaßen nach den Ereignissen der Novemberrevolution – 64-jährig um die Versetzung in den Ruhestand gebeten hatte.

Auf die daraufhin am 4. Oktober 1919 im amtlichen Organ des Deutschen Bürgermeister-Verbandes deutschlandweit veröffentlichte Stellenausschreibung waren 24 Bewerbungen eingegangen. Durch die Wahlkommission wurden neben Scheffler noch der Ratsherr Müller in Greifswald und der Oberbürgermeister Peters in Graudenz zur engeren Wahl gestellt.

Diese drei Kandidaten stellten sich am 1. Dezember im Rahmen einer großen Bürgerversammlung im Schießhaussaal der Wählerschaft vor. Nachdem die USPD mit dem Assessor Geyer aus Köln einen „Parteimann“ aufgestellt hatte, schlug ein Mehrheitsblock von DDP, MSPD und der Unpolitischen Fraktion Scheffler als gemeinsamen Kandidaten vor. Dieser erhielt deshalb fast doppelt so viele Stimmen wie sein Mitbewerber. Erstmals war das Stadtoberhaupt durch die gesamte Gothaer Bevölkerung gewählt worden.

Der 31. Dezember 1919 war somit der letzte Arbeitstag von Oberbürgermeister Otto Liebetrau gewesen. Er hatte seit 1882 insgesamt 38 Jahre lang als Senator, Bürgermeister (1890) und Oberbürgermeister (1894) im Dienste der Stadt Gotha gestanden. Diese Jahre waren „gekennzeichnet durch rastlosen Fortschritt und machtvolles Aufblühen Gothas im Kranze der Thüringer Städte. In unvergänglicher dankbarer Verehrung werden kommende Geschlechter noch die Früchte Ihres segensreichen Wirkens genießen“, hieß es in dem Ehrenbürgerbrief, der ihm anlässlich seiner Verabschiedung „zum Zeichen tiefsten Dankes und aufrichtiger Verehrung“ überreicht wurde. Außerdem erfolgte aus diesem Anlass die Umbenennung der Reichs- in Liebetraustraße.