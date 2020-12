Gothas Stadtchef Knut Kreuch bekundet Trauer

Im Herzoglichen Museum in Gotha, hier mit angeleuchteter Fassade zur Museumsnacht, wurden 2017 bedeutende Werke aus dem Moskauer Puschkin-Museum ausgestellt.

In der Nacht zum 1. Dezember ist die langjährige Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums, Irina Antonowa, im Alter von 99 Jahren verstorben. Dazu kondoliert der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses sein Mitgefühl aus, denn Antonowa habe das Museum über Jahrzehnte geprägt und seine internationale Stellung in der Museumswelt begründet.

Kreuch suchte im Jahr 2010 erstmals den Kontakt zum Puschkin-Museum und war vom 7. bis 9. Oktober 2012 in Russland, wo er erstmals mit der Präsidentin zusammentraf: „Ich war fasziniert von dieser Frau. Ihre Aura, ihr enormes Arbeitspensum und die Leichtigkeit, mit der sie mehrere Sprachen gleichzeitig einsetzen konnte, waren für mich beeindruckend.“

Antonowa habe es mit ihrem Team ermöglicht, am 24. Oktober 2011 eine Kopie des Hochzeitsbildes von Herzog Ernst dem Frommen in Gotha zu zeigen. Sie ermöglichte Kreuch und Tino Trümper, dem Direktor Wissenschaft und Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein, 2012 alle aus Gotha verlagerten Kunstwerke im Puschkin-Museum zu besichtigen. Ihre Vorarbeit habe zur Cranach-Ausstellung 2016 in Moskau beigetragen und französische Meisterwerke 2017 nach Gotha gebracht.