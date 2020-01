Gothas Verwaltung sucht Lösung für mehr Parkplätze

Diese Woche ist Ulf Zillmann (CDU) als Bürgermeister von Gotha hundert Tage im Amt. Anfang Oktober hatte er die Stelle übernommen. Er ist für 200 Mitarbeiter in seinem Dezernat verantwortlich. Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung, das Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement, Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Tiefbauamt sowie das Garten-, Park- und Friedhofsamt gehören dazu.

„Die hundert Tage kommen mir vor wie ein halbes Jahr“, sagte Zillmann, „weil es eine Fülle von Themen gibt.“ Gingen große Bauvorhaben zu Beginn seiner Amtszeit wie der Ausbau der Oberen Marktstraße in Uelleben oder die Sanierung der Stielerstraße gerade zu Ende, starteten andere Projekte wie die denkmalgerechte Sanierung des Hauptmarktes.

„Dieses Jahr wird ebenfalls wieder viel in Gotha passieren“, kündigt Ulf Zillmann an. So geht es neben der Hauptmarksanierung in den dritten Bauabschnitt in der Friedrichstraße. Die energetische Sanierung der Ekhof-Schule und die Sanierung der dazugehörigen Turnhalle sind ebenfalls geplant.

Neue Satzungen werden überarbeitet

„Das schönste Projekt für mich ist aber der Neubau des Kindergartens in Gotha-West“, sagt der Bürgermeister, „denn es ist nicht nur der erste Kindergarten-Neubau nach der Wende, sondern sehr wichtig für diesen Stadtteil, für den wir auch ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeiten.“

Zudem müsse sich sein Dezernat dieses Jahr mit Vorschlägen für neue Satzungen beschäftigen. Die Regelungen für die Friedhöfe samt Gebühren, für Sondernutzung und Werbungen sollen überarbeitet werden. „Und wir investieren 50.000 Euro in die Wiederaufforstung des Boxberges“, kündigt er an.

Sein Augenmerk richte er aber auch auf die Parkplatz-Situation in Gothas Innenstadt. „Mit diesem Problem bin ich ebenfalls gleich konfrontiert worden.“ Inzwischen seien im Mohrenquartier neue Stellflächen geschaffen worden, „und wir bereiten eine weitere zusätzliche Möglichkeit zum innenstadtnahen Parken vor“, sagte Zillmann.

Details wollte er noch nicht nennen. Er wirbt zudem um Geduld: „Lassen Sie uns die Ergebnisse des Parkraumkonzeptes abwarten, das derzeit von einem Planungsbüro erarbeitet wird. Dann kennen wir den Ist-Zustand und haben Vorschläge zur Verbesserung der Situation.“