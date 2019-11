Grimms Märchen auf Arabisch erzählt

Heute fühlt sich die Schule für die Kinder nicht wie Schule an. Sie sitzen auf Kissen und Matten am Boden und lauschen den Geschichten, die die Lehrer und Erzieher der Grundschule „Ludwig Bechstein“ für sie ausgesucht haben. Es sind Bücher, die von verzauberten Tieren handeln, von fernen Königreichen und ungewöhnlichen Freundschaften. Wer nach dem Pausenklingeln wissen will, wie es weiter geht, muss selbst zum Buch greifen.

Die Begeisterung am Lesen zu wecken, das ist das Ziel des Vorlesetages, der am Freitag wie in der Bechstein-Schule in ganz Deutschland stattgefunden hat. Sich dabei auf deutschsprachige Lektüre zu beschränken, kam in der Gothaer Grundschule nicht infrage. „Hier lernen 280 Schüler aus 23 Nationen“, erklärt Lehrerin Cornelia Barth. Und so sind im Angebot für die Kinder auch Vorlesestunden auf Arabisch und Russisch.

Buch wird mit verschiedenen Medien vorgestellt

„Da“, Russisch für „Ja“, hallt es aus dem Klassenraum, in dem gerade „Ruslan und Ludmilla“ zu hören ist. Die Mutter einer der Grundschüler liest aus Puschkins Werk. Ein Junge neben ihr schaut immer wieder über den Buchrand, um einen Blick auf die bunten Illustrationen zu erhaschen. Die märchenhafte Welt, in Reimen erzählt, entfaltet sich derweil in den Köpfen seiner Mitschüler.

Die Geschichte der Goldenen Gans hören die Kinder im Nebenraum. Nicht im Grimm’schen Original auf Deutsch, sondern auf Arabisch liest sie eine Erzieherin vor. Dazu erklärt eine Collage die Handlung. Jeder Vorleser nutze verschiedene Medien bei seiner Vorstellung, sagt Cornelia Barth. „Alle Kollegen sind sehr engagiert beim Vorlesetag dabei“, betont sie.

„Ich wünsche mir, dass jeder von euch heute ein Buch findet, das er weiterlesen will“, sagt Lehrerin Marit Pollok den Kindern, bevor sie wieder ausschwärmen. An ihr eigenes Lieblingskinderbuch, „Pünktchen und Anton“, könne sie sich noch erinnern. In ihrem Regal ständen nun alle Werke Erich Kästners. Die Gelegenheit, weiterzulesen, bekommen die Schüler demnächst bei einem Ausflug in die Bibliothek.