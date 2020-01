Spielplätze in Gotha, wie der im Mönchpark, der im Januar neues Spielgerät erhalten hat, sollten im Sommer bis 21 Uhr geöffnet sein, fordert die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Grüne kritisieren neue Gothaer Grünsatzzug

Ein ungewöhnlicher Redebeitrag erwartet am Mittwoch die Stadtratsmitglieder und Zuhörer der Sitzung im Bürgersaal des Rathauses am Hauptmarkt. Zu Beginn wird der ostbelgische Ministerpräsident Oliver Paasch ein Grußwort sprechen. Der Vertreter der deutschen Gemeinschaft im Nachbarland wird zu einem mehrtägigen Besuch in Gotha erwartet.

Auf der Tagesordnung der ersten Stadtratssitzung 2020 stehen unter anderem Berichte des Jugendparlamentes über dessen Arbeit im zurückliegenden Jahr sowie zur Umsetzung der Dachmarke „Gotha adelt“.

Ferner soll die Grünanlagen-Satzung erneuert werden. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisiert im Vorfeld, dass die Stadtverwaltung Drohnenflüge über Grünflächen der Stadt gänzlich verbieten wolle. Das sei mit der Bundesverordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten bereits ohne Ausnahmegenehmigung untersagt, außer für den Schlosspark, merkt Fraktionsvorsitzender Felix Kalbe an. Imagefilme der Stadt oder Videobeiträge fürs Fernsehen in Vogelperspektive würden damit in Gotha zukünftig nicht mehr erlaubt.

Die Bündnisgrünen halten auch ein Totalverbot von Alkohol in Parks für unangemessen. Sie setzen auf den mündigen Bürger. In der Sommerzeit sollten zudem Spiel- und Bolzplätze bis 21 Uhr geöffnet sein.

Stadtratssitzung am Mittwoch, 29. Januar, um 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Gotha