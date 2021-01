Güterverkehr auf der Ohratalbahn wird geprüft

Die stillgelegte Zugstrecke Ohratalbahn zwischen Gotha und Gräfenroda könnte in Zukunft für den Güterverkehr genutzt werden. Inwiefern das möglich ist, prüft die Europäische Union auf Initiative der Thüringer Landesregierung.

Die Ohratalbahn ist vorerst bis März 2022 das Pilotprojekt von REIF (Regional Infrastructur for Railway Freight Transport-Revitalised, also regionale Infrastruktur für den Güterverkehr wiederbeleben), in das die EU 2,2 Millionen Euro investiert. Kofinanziert wird es vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Schienenwege in sechs EU-Staaten werden nun auf ihre Tauglichkeit hin untersucht.

„Die Ohratalbahn soll wiederbelebt werden, wird aber allein mit Personenverkehr auf Dauer nicht rentabel sein“, sagt der Landtagsabgeordnete Matthias Hey (SPD), der das Projekt unterstützt. „Mit dem großen Ohrdrufer Gewerbegebiet könnte man auf der Strecke aber genauso gut auch Güter transportieren.“

Mit Interesse habe auf diesen Vorschlag die Zossenrail GmbH reagiert, die die noch intakte Teilstrecke von Gotha nach Emleben betreibt. Mit der Unterstützung aus Brüssel seien die Chancen für die Wiederinbetriebnahme der Ohratalbahn enorm gestiegen, so Hey. Seit Ende 2011 fährt kein Zug mehr zwischen Gotha und Gräfenroda. Im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Landesregierung von 2014 wurde vereinbart, stillgelegte Bahnstrecken wiederzubeleben, um Straßen zu entlasten.