Guten Morgen, Gotha: Ein schwerer Tag

Antonia Pfaff schreibt über ihren Wochenstart und die Kollegin

Das falsche Bein am Morgen, die Laus auf der Leber – es gibt so Tage, da wird schon früh deutlich: Heute wird es nicht einfach. Besonders am Montag. Einen solch schweren Tag hatte ich gestern. Der Wecker klingelte nach dem Wochenende einfach zu früh. Obwohl ich recht gut aus dem Bett kam und noch eine kleine Trainingseinheit absolvieren konnte, hing ich in den Seilen. Das Gefühl, völlig neben mir zu stehen, wollte auch nach dem zweiten Kaffee nicht verschwinden. Im Arbeitsrhythmus angekommen, saß ich still vor meinem Rechner – kein Liedchen, kein Lächeln.

Das Mittagessen sollte es retten. In der Kantine waberte der Duft von frischem Essen durch die Luft, der Magen freute sich schon. Doch schon beim ersten Happen spürte ich, da stimmt etwas nicht. Nichtsdestotrotz aß ich weiter, genau bis zu dem Punkt, als ich den Spargel auf der Zunge schmeckte. Das Essen hatte sich damit auch erledigt. Denn wenn ich eins nicht mag, dann ist es Spargel. Und dann legte auch noch die Sonne lange Pausen ein und der Himmel zog sich zu. Es war einfach nicht mein Tag.

Liebevoll und in mütterliche Manier baute mich die Kollegin auf. Sie druckte mir sogar eine herzlich lächelnde Sonne aus – und es half. Ein Dank an all die lieben Kollegen da draußen, die einfach immer da sind.