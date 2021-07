Guten Morgen, Gotha: Kulturgenuss doppelt nachholen

Victoria Augener schreibt über volle Veranstaltungskalender und Perspektiven, die die Kultur für den Herbst braucht.

Nun ist der Moment da: Ich habe Konzerttickets für den Abend und weit und breit ist nichts von einer Absage oder eine Verschiebung zu hören. Ganz kann ich es noch nicht glauben. Da bekommt Kulturgenuss einen ganz neuen Wert. Dabei fühlt man sich als Kulturkonsument auch ein bisschen gehetzt. Schnell noch so viel wie möglich erleben, bevor der nächste Lockdown kommt. Jetzt noch alles mitnehmen und von den Erfahrungen an schlechteren Tagen zehren. Deshalb hänge ich das zweite Konzert am Folgetag direkt dran.

Man könnte denken, Kulturschaffende können jetzt durchatmen, ihre Programme endlich (fast) wie gewohnt durchführen. Doch auch sie packt wohl die Angst vor der kalten Jahreszeit. Wenn bereits jetzt trotz Impfungen die Fallzahlen langsam steigen, wie sieht es dann erst im Herbst und Winter aus?

Hatten Theater, Museen und Co. zur Zeit der Schließungen Öffnungsperspektiven gefordert, so gilt dieser Appell wohl heute noch. Auch für Herbst und Winter braucht es einen realistischen Ausblick, die Aussicht darauf, nicht alles wieder rigoros schließen zu müssen. An guten Hygienekonzepten hat die Branche lang genug gefeilt. Werden aus Lockerungen wieder Verschärfungen der Infektionsschutzmaßnahmen, müssen diese Konzepte zur Anwendung kommen dürfen.