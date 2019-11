Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbseitige Straßensperrungen

In der nächsten Woche kommt es in Gotha zu neuen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Ab Montag, 25., bis voraussichtlich Freitag, 29. November, werde die Oskar-Gründler-Straße in Höhe Adolf-Schmidt-Straße wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Die Gründler-Straße werde dann zwischen Adolf-Schmidt-Straße und Gallettistraße als Einbahnstraße in Richtung Gleichenstraße ausgewiesen. Fahrzeuge in Richtung Kindleber Straße sollen ab Gleichenstraße über die Gallettistraße geführt werden, kündigt die Stadtverwaltung an.

Wegen Auswechslung eines Hausanschlusses komme es überdies in der Eisenacher Straße, in Höhe der Hausnummern 24 und 27, voraussichtlich nächste Woche an zwei Tagen zu halbseitigen Sperrungen.