Handglocken nach Bonn

Der Gothaer Handglockenchor hat sich am Samstag bei beim achten Landesorchesterwettbewerb in Sondershausen die Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb auf Bundesebene im Mai 2020 in Bonn erspielt. Vier weitere Ensembles bekamen ebenfalls die Fahrkarte nach Bonn. Dazu gehörten auch das Jugendstreichorchester Sondershausen, das Gitarren-Ensemble Con Fermezza aus Nordhausen und das Jugend-Gitarrenensemble der Musikschule Erfurt. Insgesamt waren rund 300 Laienmusiker aus der sinfonischen Musik, der Zupfmusik und in besonderer Besetzung landesweit angereist, um im Sondershäuser Schloss ihr Können vor einer Jury unter Beweis zu stellen. (red)