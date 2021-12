Handwerker im Landkreis Gotha gezählt

Gotha. Passend zur Jahreszeit veröffentlicht das Landesamt für Statistik die Handwerkerzählung rund um das Thema Heizen.

Um die Schornsteine im Landkreis Gotha kümmerten sich im Jahr 2019 neun zugelassene selbstständige Handwerksunternehmen im Gewerbezweig „Schornsteinfeger“. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik nach Ergebnissen der Handwerkszählung am Freitag mitteilt, waren in diesen Unternehmen im Jahresdurchschnitt 24 Personen tätig.

In ganz Thüringen waren es in diesem Bereich sogar 627 Beschäftigte. Für Öfen und Heizungsanlagen waren sechs Unternehmen im Gewerbezweig „Ofen und Luftheizungsbauer“ und 111 Installateur- und Heizungsbauerfirmen zuständig. Im Jahresdurchschnitt 2019 sorgten in diesen Handwerksunternehmen 28 beziehungsweise 793 Beschäftigte dafür, dass es im Landkreis nicht nur in der Adventszeit warm und gemütlich ist.