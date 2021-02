Gotha. Zu einem Wassereinbruch auf der Kindergarten-Baustelle in Gotha-West wurde am Montag die Berufsfeuerwehr gerufen.

Die Berufsfeuerwehr wurde am Montag zum Einsatz auf die Baustelle in der Werner-Sylten-Straße gerufen. Grund: Ein Abbruch an einem provisorischen Wasserhahn hatte dafür gesorgt, dass eine große Menge an Wasser in den Kindergarten-Neubau geflossen ist. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab, um weitere Schäden am Bau zu vermeiden.