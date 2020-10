„Herbstbummel“ in Ohrdruf erfolgreich

Thomas Kratsch, Mitglied des Ohrdrufer Stadtrates und Inhaber eines Reisebüros in der Marktstraße und damit in der Innenstadt, zeigt das Logo der informellen Vereinigung der Ohrdrufer Händler, die die Innenstadt beleben wollen.

Ohrdruf. Händler lockten am Freitag mit Aktionen mehr Besucher als erwartet in die Ohrdrufer Innenstadt

Eine positive Bilanz ziehen die Innenstadt-Händler in Ohrdruf über den ersten „Herbstbummel“ in der Innenstadt am vergangenen Freitag. Von 16 bis 20 Uhr seien weit mehr Menschen im Bereich Marktstraße unterwegs gewesen, um die Geschäfte zu besuchen, die Tombola mit 100 Losen und Preisen zu probieren und kulinarische Angebote in Speis und Trank anzunehmen, berichtet Madlen Bischoff aus dem Geschäft Eventzauber. Bischoff gehörte zum Organisationsteam des Herbstbummels.