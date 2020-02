Hey: Auflösungsantrag für den Landtag liegt bereit

Einen vollen Saal und ein aufmerksames Publikum bescherte dem Landtagsabgeordneten Matthias Hey (SPD), der auch der Fraktion seiner Partei vorsteht, die Einladung zu dem Format „Matthias Hey steht Rede und Antwort“, diesmal unter dem Motto: „Wie weiter in Thüringen“.

Neben SPD-Mitgliedern waren es solche der Linkspartei, aber auch viele Parteilose, die in den Sitzreihen Platz genommen hatten. Hey begann mit einem kurzen Vortrag und beantwortete dann die Fragen des Publikums.

Thematisch nicht mit der Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten, sondern mit der Situation ab 27. Oktober 2019 begann er seine Einschätzung. Eine Mehrheit bekamen drei große Parteien, die nicht miteinander können. Daraus habe sich ergeben, eine Minderheitsregierung zu bilden, aber nur mit einer Form der Tolerierung, Duldung oder Zusammenarbeit.

Einschätzung zur Wahl Kemmerichs

Das Ergebnis der Landtagswahl war bereits schwierig, das der Ministerpräsidentenwahl noch mehr, erinnerte Hey an den 5. Februar und erläuterte Details einschließlich der Bewerbung des parteilosen Kandidaten Christoph Kindervater, der sich an FDP, CDU und AfD mit einem Brief gewandt hatte, um sich aufstellen zu lassen – auch um, so sinngemäß, das rote Experiment in Thüringen zu beenden.

Die erste Frage des Abends aus dem Publikum kam von Brigitte Fehse. Sie nahm Bezug auf die bevorstehende Neuwahl des Ministerpräsidenten. Wie sicher sei die Absprache mit der CDU, wollte die parteilose Bürgerin wissen. Da Bodo Ramelow (Linke) bereits in den ersten beiden Wahlgängen mehr Stimmen hatte, als Rot-Rot-Grün Landtagsabgeordnete, vermute man, Unionsabgeordnete seien schon mal abgewichen.

Vier Stimmen mehr braucht Ramelow, um im ersten Wahlgang erneut Ministerpräsident zu werden. Er habe das Gespräch mit CDU-Abgeordneten gesucht und gehe von mehr als vier Stimmen zu seinen Gunsten aus, berichtete Hey über Ramelow. Nur deshalb wolle er sich wieder zur Wahl stellen. Zwar gibt es einen Beschluss, die CDU insgesamt werde Ramelow nicht unterstützen, aber einzelne Abgeordnete könnten das schon. Vereinbart sei auch, die CDU bringe nichts außerhalb einer Mehrheitslage von Rot-Rot-Grün und CDU zur Abstimmung.

Vorausschau auf die Neuwahl des Ministerpräsidenten

Hey erläuterte an Beispielen, beginnend beim Ausreichen von Lottomitteln über Staatsverträge mit dem Bund und angrenzenden Bundesländern sowie der Firma Kali und Salz zum Entsorgen von Salzlauge bis zu den Millionen der neuen Schlösser-Stiftung, wo die Regierungsarbeit überall still steht. Es sei niemand da, um gegenzuzeichnen, weil dies nur Minister dürften. Sachsen-Anhalt mit klaren Mehrheitsverhältnissen könnte dem Bund schon Vorschläge die eigenen historisch wertvollen Objekte und den künftigen Sitz der Stiftung betreffend machen.

Mit diesem Frosch bat Matthias Hey um Spenden zugunsten des Tivoli-Vereins. 213 Euro kamen zusammen. Foto: Peter Riecke

Die Frage, warum Wirtschaftsminister a.D. und SPD-Landesvorsitzender Wolfgang Tiefensee nicht als Übergangs-Ministerpräsident kandidierte, beantworte Hey unter anderem mit der Einigung, die Bodo Ramelow mit Christine Lieberknecht getroffen hatte.

Was wäre, wenn die AfD teilweise Bodo Ramelow wählen würde, lautete eine weitere Frage. Dann müsse klar sein, dass die Stimmen auch ohne jene von der AfD ausreichten. Scheitere die Wahl aber erneut, habe die SPD bereits einen Antrag zur Auflösung des Landtages in der Tasche. Die Abstimmung darüber könne namentlich erfolgen. Dann werde sichtbar, wer an einem Mandat klebe, innerhalb dessen er aufgrund einer nur geschäftsführenden Regierung über Jahre nichts bewirken kann.

Nachdem es keine Fragen mehr gab, reichte Matthias Hey einen Probe-Wahlzettel aus, auf dem probehalber geheim abgestimmt werden konnte. 31 der Veranstaltungsbesucher stimmten für Die Linke, 27 für die SPD, zwei für die Grünen und einer für die FDP. AfD und CDU bekamen keine Kreuze.