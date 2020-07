Mehrgenerationenhaus in Gotha (Archiv-Foto)

Kreis Gotha. In Gotha hat sich eine Selbsthilfegruppe gegründet, die sich um das Umgangsrecht von Großeltern kümmert.

Hilfe für Großeltern im Kreis Gotha

In der coronabedingten Zeit, wo Kontakte zu Familienmitgliedern und älteren Leuten untersagt wurde, haben besonders die Großeltern stark zu leiden gehabt. Schließlich konnten sie für Wochen ihre Enkelkinder nicht sehen.

Sie haben gespürt, dass Enkelkinder sich auch zu den Großeltern hingezogen fühlen, was allerdings von manchen Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht gestattet wird. Deshalb hat sich die Selbsthilfegruppe „Umgangsrecht für Großeltern“ im Landkreis Gotha gegründet. Ein erstes Treffen fand bereits in diesem Monat statt.

Durch Gespräche mit anderen Betroffenen kann ein Erfahrungsaustausch stattfinden, um in einer Gemeinschaft Rückhalt zu finden und nach individuellen Lösungswegen zu suchen. Deshalb sind Interessierte zum nächsten Treffen am 4. August ins Mehrgenerationenhaus Gotha am Hauptmarkt 17 eingeladen.

Die Treffen sollen jeden ersten Dienstag im Monat im Mehrgenerationenhaus um 16 Uhr angeboten werden. Interessierte können ohne Voranmeldung kommen.

Hinweise erteilt auch die Selbsthilfekontaktstelle unter der Telefonnummer: 03621/214 870 oder per E-Mail: h.scheller@kreis-gth.de oder unter der E-Mail der Selbsthilfegruppe: grosseltern.recht@

mail.de.