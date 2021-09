Hilfe in jeder Lebenslage finden

Von Konsumversprechen und einem Begleiter, der tatsächlich helfe, schreibt Stephan Weise von der katholischen Gemeinde in Gotha.

Neulich musste ich ein wenig Zeit im Supermarkt überbrücken und schlenderte gelangweilt durch die Regalreihen. Schließlich kam ich in die Tee-Abteilung. Unglaublich, was es da alles gibt: Tee für jede Lebenslage. Nicht einfach nur schwarzer oder grüner Tee, nicht nur Früchtetee mit Sorten, von denen man noch nie gehört hat. Nein, auch jede Art von Tee für aktuelles oder angestrebtes körperlich-geistiges Befinden wie „Start your day“, „Little dream“, „Be happy“,“ Pure beauty“, „Calm and relax“ und so weiter.

Klingt eigentlich alles ganz einfach: Ich bin müde: „Powertee“, ich bin traurig: „Freude des Morgens“, ich habe mich über etwas aufgeregt: „Zen-Balances“ und so immer weiter. Was wohl passiert, wenn man sich als Mann aus Versehen „Frauenglück“ aufbrüht? Hat man dann ja mehr Verständnis für seine Partnerin?

Es ist schon seltsam, wie gern wir den modernen Konsumversprechungen folgen, für alles gibt es eine Lösung, zumindest, wenn man genug Geld dabei hat. Dabei haben wir Christen doch schon so lange ein eigenes Lebensrezept-Buch. In der Bibel ist etwas für jede erdenkliche Lebenslage dabei. Man muss nur einfach suchen: Ich bin traurig – Psalm 34: „Der Herr selbst zieht vor dir her. Er ist mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben.“ Ich bin hoffnungslos – 1 Petrus 5,7: „Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.“ Ich bin zornig – Sprüche 12,16 „Der Tor zeigt sogleich seinen Ärger, klug ist, wer Schimpfworte einsteckt.“

Gott kennt uns nur zu gut. Er weiß wie es uns geht, in welchen schwierigen Lebenslagen wir oft stecken. Und er hat etwas für uns, was uns weiterhilft.

Wenn es Ihnen nicht gut geht, wenn Sie denken, Sie sind allein mit all diesen Problemen – blättern Sie doch einfach mal in der Bibel. Lesen Sie das, was Sie dabei persönlich anspricht – gerne auch mit einer Tasse Ihres Lieblingstees.

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Bonifatiusgemeinde in Gotha.

