Hördienst berät in Waltershausen

Der mobile Hördienst bietet Montag, 13. Juli, wieder in Waltershausen seine kostenlose Beratung an. Menschen mit Hörproblemen können dazu von 10.30 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Schulplatz 4, vorsprechen. Es wird um telefonische Voranmeldung unter (03643) 422 155 oder per Mail E-Mail sozialerdienst@ov-weimar.de gebeten. Bei der Beratung werden Schutzmasken mit einem transparenten Sichtfenster oder Plexiglasschutzvisiere getragen, um das Lippenlesen hörgeschädigter Menschen zu unterstützen, teilt der Deutsche Schwerhörigenbund Ortsverein Weimar mit.