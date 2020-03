Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holzeinschlag stoppt Wanderer im Lauchagrund von Bad Tabarz

Wer angesichts des schönen Wetters in Bad Tabarz durch den Lauchagrund spazieren möchte, wird in Höhe der Einfahrt Richtung Massemühle gestoppt: Halt! Baumfällungen! steht auf einem Banner, das über den beliebten Weg gespannt ist. Dahinter werden am Montagnachmittag gerade in längere Stücke zerteilte Stämme gestapelt.

„Es ist der größte Holzeinschlag seit den 1940er-Jahren, der jetzt begonnen hat“, sagt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister von Bad Tabarz. „Grund dafür sind die massiven Schäden durch den starken Borkenkäferbefall im letzten Jahr, aber auch durch die Stürme in den vergangenen Wochen.“ Deshalb würden nun im Lauchagrund, am Wagenberg um den Torstein herum und auf dem Datenberg sehr viele Bäume gefällt, nicht aber im Felsental, weil es sich dabei um ein Totalreservat handele. Es geht laut Ortmann insgesamt um eine Fläche, die der Größe von etwa 80 Fußballfeldern entspricht. Es handele sich zum großen Teil um herzoglichen Forst, aber auch Kommunalwald sei betroffen. „Wir stimmen uns mit der herzoglichen Forstverwaltung ab“, so Ortmann. Der Holzeinschlag sei mit dem Naturschutzbeirat und der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Gotha beraten worden. „Es ist auch festgelegt worden, dass in den nächsten fünf Jahren an diesen Stellen wieder aufgeforstet wird“, sagt David Ortmann. Das geschehe zum einen durch Neupflanzungen. Es solle aber auch der natürlichen Verjüngung des Waldes Raum gegeben werden, die bereits begonnen habe. Um diese Bäumchen zu schützen, sei wiederum eine stärkere Bejagung dieser Gebiete – ausschließlich während der Jagdzeit – notwendig. „Wir bitten inständig darum, dass die Hinweisschilder und Absperrbänder ernst genommen werden. Damit wollen wir niemanden ärgern, sondern es geht um die Sicherheit der Waldbesucher“, betont der Bürgermeister. Auch im Schaukasten am Zentrum für Kunst, Kultur und Natur wird bereits auf die Einschränkungen für Wanderer aufmerksam gemacht.