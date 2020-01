Kreis Gotha. Der Verein Ukrainefreunde Gotha hat einen Transport mit Hilfsgütern für soziale Einrichtungen und bedürftige Familien in der Ukraine organisiert.

Humanitäre Hilfe für die Ukraine

Der für Ende November geplante, humanitäre Transport in das Gebiet Tscherkasy in der Zentralukraine ist am Samstag gestartet. Das teilt der Vorsitzende des Vereins Ukrainefreunde Gotha, Dietrich Wohlfarth, mit. Die Verzögerung von acht Wochen habe sich durch die ukrainische Bürokratie ergeben.

Die Lieferung beinhaltet unter anderem Möbel, medizinische und orthopädische Geräte, Kleidung, Schuhe, Computer, Fahrräder, Rollstühle und Pflegebetten – alles Spenden zahlreicher Unterstützer. Die Hilfsgüter kommen einem christlichen Waisenhaus in Dumantsy, einem Zentrum für Menschen mit Behinderung in Tscherkasy sowie weiteren sozialen Einrichtungen und auch einzelnen Familien zugute.