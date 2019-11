Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ideen für Wölfis gesucht

Um Fördermittel für die Dorferneuerung in den Jahren 2020 bis 2024 bewirbt sich Ohrdruf mit seinem Ortsteil Wölfis. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Um zu entscheiden, was neugestaltet werden könnte, soll es am Samstag, 16. November, eine Ortsbegehung geben. Interessierte treffen sich um 9 Uhr an der Wölfiser Gemeindeschenke. Im Anschluss wird im Vereinshaus „Am Marktbrunnen“ gemeinsam über Ideen diskutiert.

Begleitet wird der Dorfrundgang vom Ohrdrufer Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) und vom Wölfiser Ortsteilbürgermeister Matthias Siebert (Wähler für Ohrdruf) und von Vertretern der Planungsgruppe 91 aus Gotha, die mit der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzeptes beauftragt sind.

Schließlich sollen Ideen und Projekte entwickelt werden, die einem gemeinsamen Leitbild folgen. Daraus soll ein gemeindliches Entwicklungskonzept erarbeitet werden – die Voraussetzung für die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm.

Von Finanzmitteln für die Dorferneuerung profitieren neben der Gemeinde auch Privatpersonen, die in ortsbildprägende Gebäude oder in die Infrastruktur in Wölfis investieren wollen, betont die Stadtverwaltung.