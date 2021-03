Juliane Balmer von der Vogelschutzwarte Seebach hält das Uhu-Weibchen, damit Pia und Andreas Stötzer aus Altenbergen, die das Tier am 31. Januar verletzt gefunden hatten, noch ein Foto machen können, ehe der Eulenvogel geheilt wieder in sein Revier entlassen wird.

In Seebach geheilter Uhu ist wieder in seinem Revier

Am Freitagabend erleben Pia und Andreas Stötzer aus Altenbergen einen bewegenden Moment. Auf einer Wiese an der Zufahrt zum Campingplatz Paulfeldteich werden sie Augenzeugen, wie ein Uhu-Weibchen von Julia Balmer, Leiterin der Auffang- und Pflegestation in der Vogelschutzwarte Seebach, geheilt in sein Revier entlassen wird. Denn knapp vier Wochen zuvor, am 31. Januar, einem Sonntag, hatte Andreas Stötzer den Eulenvogel bewegungsunfähig gefunden. „Ich war mit unserem Hund spazieren und habe den Uhu auf der Wiese unterhalb einer Stromtrasse sitzen sehen“, schildert der Altenberger.