In Tambach-Dietharz Körper auf Vitamine überprüfen lassen

Die Mitglieder des Fördervereins für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität laden in Tambach-Dietharz dazu ein, mit der Body-Scan-Technologie den aktuellen Vitalzustand des eigenen Körpers kennenzulernen. Am Mittwoch, 26. Februar, werden von 14 bis 20 Uhr in der Hauptstraße 48 kostenlos Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, Schwermetallbelastung sowie der körperliche Allgemeinzustand gemessen. Im Anschluss werden die Ergebnisse ausgewertet. Um vorherige Anmeldung unter Telefon: 0172/5 36 06 87 wird gebeten.