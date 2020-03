Infizierte Gothaerin in Jena in Quarantäne

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infizierte Gothaerin in Jena in Quarantäne

Der Landkreis Gotha hat formell den ersten nachgewiesenen Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Eine in Jena lebende Studentin, deren melderechtlicher Hauptwohnsitz noch im Landkreis Gotha liegt, wurde positiv auf den Erreger getestet. Die junge Frau befindet sich auf Anordnung des Kreisgesundheitsamts in häuslicher Isolierung in Jena, teilte das Landratsamt Gotha am späten Samstagnachmittag mit. Der ärztlichen Einschätzung nach gehe es der Patientin gut. Sie zeige nur leichte Symptome und benötige derzeit keine Behandlung.

Die junge Frau war mit einer Reisegruppe zum Skifahren im österreichischen Bundesland Tirol unterwegs, das inzwischen zu den Risikogebieten gezählt wird. Nachdem die Reisenden von der Risikoklassifizierung erfuhren, sind sie sofort zurückgekehrt, suchten eine Fieberambulanz auf und blieben seither in den Wohnungen in Jena. Persönliche Kontakte in den Landkreis Gotha hatte die Studentin seit ihrer Rückkehr nicht, versichert das Landratsamt.

Live-Blog Coronavirus: alle Veranstaltungen über 50 Personen verboten - Hunderte Flüchtlinge in Quarantäne

Coronavirus: Erste Symptome, Immunität, Schnelltests